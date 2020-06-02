銀通宣布推出無卡跨行取款服務，客戶可在各銀行的手機應用程式，輸入提款卡密碼和所需金額，然後在自動櫃員機選擇無卡取款，並以手機掃描ATM的二維碼（QR Code）。

現階段只有東亞銀行（0023）、渣打銀行和工銀亞洲的手機應用程式，可以使用無卡跨行取款功能。交通銀行、花旗銀行和匯立銀行亦即將在其手機銀行應用程式加入此功能。

首階段有11間銀行的ATM支援無卡跨行取款，包括交通銀行、東亞銀行、信銀國際、建行亞洲、招商永隆、創興銀行（1111）、花旗銀行、大新銀行（2356）、工銀亞洲、大眾銀行和上海商業銀行。換言之，目前東亞、渣打和工銀的客戶，可在以上11間銀行的ATM跨行無卡取款。

銀通行政總裁蔡炳中表示，首階段加入的ATM數目佔全港約一半，第二批會在8月加入，今年年底前會在全港2000部銀通ATM推出。至於銀行在應用程式中加入無卡跨行取款功能的時間，蔡炳中指各銀行已提交時間表，會在第三季至第四季陸續推出，絕大部分會在今年底完成。明年希望在澳門推出服務，日後亦會加入其他櫃員機功能，例如轉賬、繳費等。

對於虛擬銀行加入，蔡炳中指有與各間虛擬銀行討論，指他們的興趣很高，期望有更多虛擬銀行加入。

蔡炳中表示，疫情期間銀通跨行提款的使用量有單位數下跌，主要是因為在家工作，以及零售和餐飲業限制等措施，不過隨措施取消，使用量已漸漸回升。

記者：歐陽偉昉

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