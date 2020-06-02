早前不少網民已盛傳八達通將登陸Apple Pay，八達通今正式宣布與蘋果公司（Apple）合作，用戶可於iPhone上及Apple Watch上使用八達通，並可直接從「Wallet」手機應用程式上為八達通增值，最高儲值額為3000元，惟該服務目前僅適用於租用版八達通。用戶無須Face ID或Touch ID解鎖或其他操作便可進行支付，包括公共交通工具，並可用於本港3.5萬個零售點，如超市及便利店。

八達通指出，用戶將八達通加入Apple Pay後，該實體卡將不能使用，但用戶可直接透過Apple Pay，以香港發行的Mastercard（萬事達卡）、Visa、銀聯、扣賬卡或預付卡為八達通增值，沒有額外服務收費，同時可支付按金及首次儲值額。目前服務僅支援iPhone8或以上型號（IOS13.5版本），以及Apple Watch Series 3或更新型號。

目前只有租用版的成人、長者及個人實體八達通可轉移至Apple Pay，同時部分原有的優惠亦將一併會被轉移，包括公共交通費用補貼、新巴或城巴車費優惠、新渡輪月票或假日來回票、屋苑或商業大廈門禁系統等。不過，部分個人八達通或特別版八達通，包括已加註「學生身份」及「殘疾人士身份」的個人八達通，現時則未能使用Apple Pay。

八達通行政總裁張耀堂今出席活動時表示，目前八達通有約3500萬張發卡量，當中主要為租用版八達通，佔整體超過八至九成，認為是次新功能可為消費者帶來更多選擇，對於下個階段會否加入支援銷售版或其他版本的八達通，則需視乎市場反應。

他又指出，新冠肺炎疫情衝擊經濟，本地零售業更大受影響，但亦未見有零售商戶繳還八達通交易終端機，加上疫情下市民減少使用現金，反帶動電子支付的應用，過去4個月八達通使用量亦錄輕微增長，料有關勢頭將持續。

記者：溫藹紅

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