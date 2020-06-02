港股今早進一步反彈，恒指高開後最多升262點，逼近兩萬四關口點回順，半日收報23823點，升90點或0.38%；國指跌0.22%。半日成交600億元，保持暢旺。

騰訊（0700）靠穩升近1%，惟美團（3690）回吐跌逾3%，阿里巴巴（9988）微盟（2013）金蝶（0268）跌逾1%。不過，部分互聯網股繼續做好，新東方在綫（1797）升6%，心動（2400）升4%。消費股保持強勢，安踏（2020）潤啤（0291）九毛九（9922）升2%至半成；醫藥醫療做好，石藥（1093）微創（0853）升3%、4%。不過，中資電訊、燃氣、石油及相關、水泥逆市受壓。

遊戲、消費概念受捧，雷蛇（1337）值得留意。公司除了是遊戲周邊設備及電腦生產商及品牌外，透過市場領導地位及龐大忠堅用戶群，近年積極發展軟件及服務業務，透過其軟件平台提供軟件、虛擬信用積分服務，並於東南亞運營線上線下數字支付網絡，構建成生態系統，並逐步見到成果。

雷蛇的軟件平台目前已於全球有超過8000萬用戶使用，受惠於全球渠道擴張、內容合作夥伴推陳出新，以及營銷策略，去年下半年Razer Gold虛擬信用積分交易量升近一倍；去年集團全年軟件及服務收入增長逾五成達7700萬美元，毛利達3200萬美元，佔整體近20%。隨着5G時代來臨，將加速雲端遊戲發展，對遊戲設備帶來更大需求，疫情亦令在家中娛樂時間增加，均有利軟件平台發展。

股價方面，雷蛇4月低位回升重上20天線後，穩步沿該均線向上，今早升至近3個月高位，可候小回於百天線約1.16元附近吸納，上望首個目標1.4元，短線設低收20天線1.1元止蝕。

劉思明

明報資深評論員