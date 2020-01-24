恒指今早隨外圍高開59點，最多曾升262點高見23995點，不過，24000點前有阻力，半日升幅收窄至90點或0.38%，報23823點，成交金額599億元；國指跌21點或0.22%，報9812點。

績後獲大行唱好，領展（0823）升5.22%，收報64.5元，是升幅最大的藍籌，聯通（0762）跌2.04%，收報4.33元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.65%，收報67.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻61點；中移動（0941）跌1.44%，收報54.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低14點。

東亞（0023）傳出售中港業務，刺激股價曾創1998年9月7日後最大升幅，曾升最多20.6%，高見17.68元，半日收報17.18元，升17.19%。

蜆壳電業（2381）新上市，半日跌41.6%，報0.146元，招股價為0.25元。

網易（9999）IPO傳已獲超額認購，港交所（0388）升1.34%，收報286.6元。「ATMX」股個別發展，騰訊（0700）收報431.6元，升0.61%；阿里巴巴（9988）收報200元，跌1.38%；美團（3690）收報145.1元，跌3.27%；小米（1810）收報12.04元，跌0.82%。

iPhone 首季銷售回升，手機設備股個別發展，鴻騰（6088）收報2.6元，升4%；高偉電子（1415）收報1.64元，升0.61%；瑞聲（2018）收報41.65元，跌0.6%；信利國際（0732）收報0.77元，升1.32%；富智康（2038）收報0.94元，無升跌。安卓系手機股普遍向下，丘鈦（1478）收報10.02元，跌2.53%；舜宇（2382）收報105.9元，跌1.94%。

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