Gartner報告顯示，首季全球智能電話銷量下跌20%，市佔率方面，iPhone、小米（1810）、OPPO的市佔率上升，而三星、華為則下跌。

首季iPhone銷量為4092萬部，按年減少8.2%，不過市佔率由去年同期的11.9%升至13.7%；小米則售出2781.7萬部，按年升1.4%，市佔率由7.3%升至9.3%，OPPO則減少19.1%至2394萬部，市佔率由7.9%升至8%。

銷量最多的是三星，售出5533萬部，按年減少22.7%，市佔率由19.1%降至18.5%；華為售出4249萬部，按年跌27.3%，市佔率由15.6%降至14.2%。

Gartner分析師Annette Zimmermann認為，iPhone 11銷售成功，相對其它品牌而言iPhone今年開局不錯，如果沒有發生疫情，iPhone 有機會在第一季出貨創下季度新高。

分析認為，蘋果不似其他前五大的品牌對中國市場有較高的依賴，其中，依賴最高的華為便出現27%的跌幅，超過其他品牌；而唯一逆市增長的小米，則主要受惠於廉價機種在全球與網路銷售強勁所致。

蘋果手機零件供應商瑞聲（2018）現報41.3元；華為、三星零件供應商舜宇（2382）跌2.2%；小米跌1.15%，報12.02元。

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