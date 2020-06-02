港股今早跟隨外圍向好，恒指今早高開59點或0.26%，報23792點，成交金額28億元；國指今早低開4點或0.05%，報9829點。

領展（0823）升2.77%，報63元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.27%，報6.45元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.57%，報67.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻59點；建行（0939）跌0.79%，報6.24元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

金沙中國（1928）公布，截至今年3月底止的首季經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前）盈利為6700萬美元，按年跌92.19%；首季更由盈轉虧，虧損達1.66億美元。4月份單月的經調整EBITDA蝕1.05億美元，全月亦由盈轉虧，虧損達1.8億美元。金沙中國無升跌，報30.6元。

蜆壳電業（2381）今日上市，招股定價0.25元。開市報0.198元，跌19.6%。

富力（2777）五月份權益合約銷售額按年升15%至106.2億元人民幣，首五個月總權益合約銷售額為365.5億元人民幣，較2019年首五個月合約銷售額僅按年跌3.4%。富力開市報9.18元，跌8.57%。

太陽城（1383）公布，凱升（0102）二供三，公司根據包銷協議將構成收購凱升之權益。凱升供股價0.6元，與上日持平。太陽城旗下勝天作為包銷商，現持股22.01%，若全數包銷，持股將為67.16%，太陽城則持2.73%。太陽城開市報1.29元，無升跌。凱升開市報0.6元，無升跌。

母公司計劃將公司私有化，華電福新（0816）開市報2.35元，升55.6%。公司公布，母公司擬以每股H股2.5元收購，較停牌前溢價65.56%。

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