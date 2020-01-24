港股ADR跌10點 蜆壳電業掛牌
文章日期：2020年6月2日 08:44
美股向上，港股ADR跌10點或0.04%，報23722點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.3%，折合報427.71元；匯控（0005）升0.89%，折合報36.93元；建行（0939）跌0.62%，折合報6.25元。
今日焦點股份可留意：
金沙中國（1928）公布，截至今年3月底止的首季經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前）盈利為6700萬美元，按年跌92.19%；首季更由盈轉虧，虧損達1.66億美元。4月份單月的經調整EBITDA蝕1.05億美元，全月亦由盈轉虧，虧損達1.8億美元。
蜆壳電業（2381）今日上市，招股定價0.25元。
富力（2777）五月份權益合約銷售額按年升15%至106.2億元人民幣，首五個月總權益合約銷售額為365.5億元人民幣，較2019年首五個月合約銷售額僅按年跌3.4%。
太陽城（1383）公布，凱升（0102）二供三，公司根據包銷協議將構成收購凱升之權益。凱升供股價0.6元，與上日持平。太陽城旗下勝天作為包銷商，現持股22.01%，若全數包銷，持股將為67.16%，太陽城則持2.73%。
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