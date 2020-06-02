港股昨天大幅反彈，升勢全面之餘，又獲成交配合，倘若今天可以延續強勢，短線將可看高一線。個別熱炒主題股調整後有回勇迹象，但走勢不一，當中軟件互聯網、食品日用品消費動力較佳。

恒指昨高開578點後衝高，早段最多升844點，見全日最高位23,806點，之後大部分時間在23,740點爭持，收報23,732點，升771點或3.25%；國指升2.77%。大市成交1508億元，高於60天平均兩成半，交投暢旺。走勢上，恒指升穿上周高位約23,500點，升勢強勁，但受制5月22日急挫遺留的下跌裂口23,800至24,200點，今天宜進一步向上收復失地，否則尚未能確認擺脫偏弱走勢。

恒指受制5月尾下跌裂口

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率92比8，升逾3%佔上升股份逾五成；陽燭對陰燭為78比22，大市升勢全面，買盤動力強勁。本報數據庫追蹤的30個行業，全線上升，有兩成半的升幅超過3.5%、跑贏恒指；中港地產領漲，內房及物管、地產及相關升逾4.2%，其次博彩及消閒、環保及新能源、燃氣供應、科技器材、軟件服務升約4%。

旭輝倘低收5.9元可先離場

從反映大型內房的恒生內地地產指數來看，昨天急升，一口氣重上10天線、20天線及50天線，初步走出4月底以來調整，上望4月高位阻力仍有待突破，可候小回吸納。大型內房以融創（1918）急升後仍相對落後，可小注博有能力升破35元，並設低收10天線32.5元止蝕。強勢內房股則有旭輝（0884），該股昨曾升穿4月高位，之後回順守穩6元收市，入市倘低收5.9元可先離場。

本地地產股低位大幅反彈，博彩及消閒做好，部分受到神州租車（0699）急升兩成帶動。至於新能源、燃氣則保持強勢，光伏股信義光能（0968）、福萊特（6865）攀升，上周提到的新奧（2688）升逾7%破頂創新高。熱炒主題如科網、生物科技、醫療、物管、食品日用品消費等昨天的表現也強勁，當中以個別軟件互聯網股走勢明顯較強，美團（3690）、同程藝龍（0780）、微盟（2013）、金蝶（0268）等創新高。

中芯或上試19.5元高位

半導體股中芯（0981）昨升穿17.5元，調整有望結束，有機會上試19.5元高位，短線可設收低17.5元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]