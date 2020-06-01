中國國務院在早前政府工作報告中，將普惠小微貸款延期還息還本措施，最長伸延至2021年3月底，免收罰息。人民銀行今日宣布有關安排，今年年底前到期的其他中小微企業貸款，和大型國際產業鏈企業等有特殊困難企業的貸款，可由企業與銀行業金融機構自主協商延期還本付息，人行預計延期政策可覆蓋普惠小微企業貸款本金約7萬億元。

為支持有關措施，人行同時宣布，設普惠小微企業貸款延期支持工具，提供400億元再貸款資金，通過特定目的工具與地方法人銀行簽訂利率互換協議的方式，向地方法人銀行提供資金激勵，約為地方法人銀行延期貸款本金的1%，預計可以支持地方法人銀行延期貸款本金約3.7萬億元。

人行同時與銀保監、財政部、發改委等部委，公布《關於進一步強化中小微企業金融服務的指導意見》，以進一步推動金融支持政策繞緩解新冠肺炎疫情對中小微企業經營的影響。

意見要求，全國性銀行對小微企業貸款，內部轉移定價優惠不少於50個點子（1厘等於100點子），五家大型國有商業銀行（工行、建行、農行、中行、交行）普惠型小微企業貸款的按年增速高於40%。商業銀行在分支行綜合績效考核中，普惠金融權重提升至10%以上，大幅增加小微企業信用貸款、首貸、無還本續貸。鼓勵保險機構發揮保險保障作用，提供針對性較強的貸款保證保險產品。

人行宣布，將創設普惠小微企業信用貸款支持計劃，提供4000億元再貸款資金，購買符合條件的地方法人銀行，於今年3月1日至12月31日期間新發放普惠小微信用貸款的40%，以促進銀行加大小微企業信用貸款投放，支持更多小微企業獲得免抵押擔保的信用貸款支持。

其他報道：

金沙中國4月蝕1.8億 5月虧損情況相若

港通兩基金股東：不曾建議大增西隧收費

零售協會：6月將是關鍵 現難估下半年情況

信和酒店盈轉虧 首10個月蝕6810萬元

易還：蕭定一欠債2.34億 分5期共10年還

總商會調查：逾半企業料國安法短期帶來負面影響

領展：若情況惡化 不排除紓困措施加碼

富力5月合約銷售額按年升15%

惠譽上調恒生評級至「AA-」

美國計劃取消香港特殊待遇 中國外交部：堅決反對

港4月零售銷售按年跌36.1% 勝市場預期

恒指升771點 沽空金額大減74% 騰訊升4.53%

美國制裁弄哭財爺？陳茂波下午FB發帖文解畫