金沙中國（1928）發表業務更新公布指出，截至今年3月底止的首季經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前）盈利為6700萬元（美元、下同），按年跌92.19%；首季更由盈轉虧，虧損達1.66億元。4月份單月的經調整EBITDA蝕1.05億元，全月亦由盈轉虧，虧損達1.8億元。

該集團指，由於新冠肺炎大流行影響，致對財務狀況及營運造成重大不利影響。截至3月底止，其持有現金及現金等價物總額達8.14億美元，其循環無抵押信貸融資可供動用的借貸限額為20億美元。根據可得的初步資料，相對於4月的淨收益、經營虧損、淨虧損及經調整物業EBITDA虧損，5月份同類數據，並無重大差異。該集團更於4月及4月期間，循環融資借入4.04億美元。

在目前受新冠肺炎全球大流行影響的經營環境下，金沙中國按月估計經營成本約1.1億美元、開發及保養資本開支約6500萬美元及利息開支約2500萬美元。其已採取各種緩和措施，包括為盡量減低非必要項目的現金流出，進行一項削減成本計劃，冀成功過渡現時環境。該集團已議決不建議派付截至19年底止末期股息。金沙相信，現時具有穩健的資產負債表及充足的流動資金，可在現時經營環境下為業務提供12個月的資金。截至5月29日，金沙持有流動資金合共24.1億美元，包括現金及現金等價物總額8.01億美元，及循環融資獲得可供動用的借貸限額16.1億美元，相信有助其持續經營業務，完成進行中的主要建設項目。

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