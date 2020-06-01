港通兩基金股東：不曾建議大增西隧收費
文章日期：2020年6月1日 21:11
港通控股（0032）兩基金股東Black Crane Capital及Lanyon Asset Management曾於5月中發功，要求派員入局被股東會否決後，事件再有下文。兩家基金今晚發稿，反駁5月18日港通主席張松橋的外資基金「殺雞取卵」講法，直指包括他們兩家基金，及他們認知的外資基金，近數年均沒有建議大增西隧收費，直轟張松橋講大話。反而所有基金界，均對港通大量資金用於投資及購買遊艇，欠缺表現，感到失望。
兩家基金指出，在5月18日的股東會上，只有兩名股東獲准發提問，並且要待處理決議案後才准提問，未能讓所有股東充份知情。他們強調，本身在港通的投資屬長線投資，無意將公司拆骨去尋求短線回報，反而質疑公司只將資金用於投資，但是由2006年至2019年的年回報只有區區1%，令公司的價值長期被低估。
他們更否認要求港通推動西隧大幅加價，亦得悉其他基金在過去幾年沒有作出類似要求，質疑張松橋在股東會上講大話，因此要求港通管理層清楚點出，有關大幅加價是由誰人提議。同時，兩家基金亦批評，港通花錢購買遊艇供管理層使用，耗資還多於派息，因此要求董事會解釋該遊艇帶來的商業價值，以及事前有否取得董事會同意。
兩家基金重申，要求港通正視他們的要求，處理好有關回報欠佳的投資及遊艇項目，提高每年股息回報至不少於每年純利的80%，令每股派息提高至最少兩厘，年回報率不少於17厘。
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