易還股東內鬥風波有新進展，上周五主席蕭若元回應傳媒查詢時表示，已與新股東兼債主張少輝簽署和解協議。今日易還披露，蕭若元之子蕭定一作為借款人、蕭若元及張少輝已訂立補充契據，蕭定一向張的借貸原於2018年10月18日到期，但截至今年5月1日蕭定一仍未向張償還的貸款的本利和近2.34億元，當中包括2.11億元本金及2287.8萬元利息，在簽訂補充契據後，蕭定一將可分五期，用十年償還該批貸款，但需要以蕭若元的一個物業作第二抵押。

據通告，蕭定一在2017年10月向張少輝就不超過3.27億元的12個月貸款融資協議，當時蕭定一抵押了其與蕭若元合共持有的易還8228.9萬股股份或34.24%。

該筆借貸原於2018年10月18日到期，按當時借貸協議，利息按15%年利率計算及按季支付，而在違約後則按24%的年利率計劃計算。但截至今年5月1日，蕭定一仍未支付本金利息等，共計近2.34億元。

在5月29日簽訂補充契據後，蕭定一將可用十年、分五期償還上述欠款，第一期在今年5月11日前為3100萬元，第二期在6月8日前涉3100萬元，第三期在9月30日前涉6000萬元，第四期在2021年4月30日前涉6300萬元，第五期的4874.7萬元則在2030年5月11日前償還。當中，蕭若元需以其在港的一處物業作第二抵押，並由父子二人提供個人擔保。在完成第一至三期及相關利息結算後，蕭若元的個人擔保將被解除，而物業抵押及股份押記則在蕭若元提供其他抵押後解除。最後一期則僅由蕭定一提供個人擔保。

易還財務將於今年6月19日再舉行股東特別大會，現時張少輝作為抵押股份接管人持有易還的34.24%權益，而其一致行動人士、內地女商人白鈺則持有公司的2609.35萬股或10.86%權益，而蕭若元及其一致行動人士則只持有162萬股或0.67%權益。