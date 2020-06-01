領展（0823）在公佈業績時，顯示投資物業價格大減，主席聶雅倫稱，集團已經採取措施改善資產負債表，維持足夠流動性，避免受到負債情況拉高及轉壞的影響。行政總裁王國龍表示，集團的負債率只有16.7%，不算太高，因應過去兩、三個月融資環境快速變化，因此他們已經趁機借入新資金。有見物業放售增加，在領展有充裕的資金下，他們會予以考慮。

在疫情影響下，聶雅倫認為，旅遊限制影響到盡職審查，但是他們獲得在地的專業人士協助，理順物色新項目的過程。王國龍更指，內地同事在期間可以繼續留意不同的項目。儘管在這個周期，有業主收起物業保持觀望，但是亦有個案因為財政狀況問題而將手上物業放售，這有利資金充足的房託能夠以好價物色到投資機會。他們因為建基於香港，因此會優先留意在港的投資機會，繼續留意投地自建物業的項目的機會。

此前在澳洲悉尼收購的100 Market Street項目，王國龍指，3個租約維時逾8年，並且能夠借入澳元，不受澳元波幅影響，只在入賬時會受少量匯率波幅影響。內地物業的人流正上升中，消費意欲上升，租金調整幅度較港為進取，因此吸引他們進一步留意。

聶雅倫強調，領展仍然保持分派政策，回購單位計劃保持不變，及作出約28億元保守的高息債券投資，確保現金收入，替單位持有人增值，作為庫務管理手段。王國龍稱，領展此刻未有考慮做股票投資，要視乎個別機會，如果需要投資的話，會投資於地產公司。

因應內地擬通過港區國安法，聶雅倫指出，他們作為公民，長遠支持穩定的局面去令經濟有更佳的發展。

記者：陳偉燊

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