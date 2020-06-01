領展（0823）主席聶雅倫今午在傳媒視象發佈會上表示，在當前環境下，他們會聚焦於有需要幫助的一半租戶，去提供紓困措施，公司已經提供3億元的額度。行政總裁王國龍指出，當中包括租戶擬將租約期縮短，亦有些要求在未來三年調整租金，他們會視乎租戶情況而去提供紓困，有些情況租客獲減租50%甚至更多，亦有些減幅較少。另為了維持營商及購物環境，領展會著重維持出租率，在租金方面會作適當調整。他們所見，街市及超市租戶過去數個月有理想增長，與教育相關等租戶則較受影響。

聶雅倫補充，若果情況再惡化，領展不排除增撥資源給予租戶紓困。王國龍補充，3億元的紓困金額屬適當數目，他們會視乎商戶的情況，去採取更有效的做法。他更指出，香港的限聚令相對外地寬鬆，最近已見多了人聚集，街市亦轉旺，相信租客最壞的情況已經過去，並且開始尋底，除了酒樓及食肆尚受少量限聚令影響，希望疫情的情況慢慢好轉，在沒有其他因素影響下，租客未來的生意有望向好。

王國龍又指，領展雖然符合申請保就業計劃，若申請得到，可取得數千萬元資助，但是因應其未有裁員或減薪計劃，故無打算申請，以便政府將資金預留給有需要的機構。同時，考慮到領展旗下管理物業很多涉及員工數目超過12名，因此他們決定，自行資助物業管理人員逾12名的物業。

記者：陳偉燊