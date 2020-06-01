受惠內房五月銷售顯著改善，收復疫情影響的失地。當中富力（2777）五月份權益合約銷售額按月升15%至106.2億元人民幣（下同），按年亦升1%，集團首五個月總權益合約銷售額為365.5億元，較2019年首五個月合約銷售額僅按年跌17%。

大行券商亦看好，當中摩通報告引述中國房地產指數系統(CREIS)，主要開發商五月銷售按年升13%，按月亦升4%，年初至今平均銷售只按年跌4%，符合該行預期，合約銷售全年料可增長9-10%。

按現時走勢，在上半年的合約銷售將按年打平，抹去了新冠病毒帶來的負面影響。由於中國房地產是受到市場力量及政策高度調控參與的行業，市場一直極懷疑行業會受到由上而下的全球衰退影響，忽視了行業受政策放寬及政策支持的正面影響。該行相信，銷售數字亮麗將會持續改善預期，行業將會在六月跑贏。

大型股方面，股份推薦萬科（2202）、潤地（1109）﹔中型股為旭輝（0884）、雅居樂（3383）及富力（2777）﹔小型股為中駿（1966）、美的（3990）。該行相信龍湖（0960）、世茂（0813）及融創（1918）及合景泰富（1813）則因目前上升空間有限，料直至八月盈利修正前都會在區間波動。

聯昌證券則指，該行覆蓋的開發商中五月平均銷售升10%，較行業平均5-10%跌幅好，而受益於巨大潛在價值，該行估計具物管分拆概念的股份將會跑出。該行推薦龍湖、旭輝、時代中國（1233）、奧園（3883），另推薦具分拆概念的合景泰富、世茂。

今日內房股強勢，時代中國升10.92%、旭輝升9.87%、融創升8.65%、中駿升7.81%，奧園升7.54%、寶龍及合景泰富均升7.21%等。

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