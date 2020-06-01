惠譽宣布上調恒生（0011）長期發行人違約評級，由「A+」升至「AA-」，展望為穩定，並由觀察清單中移除，恒生自3月4日起被列入名單。惠譽同時確定恒生短期發行人違約評級為「F1+」，生存能力評級為「A+」。

惠譽解釋，評級上升是由於銀行評級準則有變，目前恒生評級比其生存能力評級高出一級，因為惠譽相信恒生為其母行匯控（0005）的重要子公司，可受惠匯控的資金支援，惠譽提升評級，是將恒生與匯控其他子公司看齊。

惠譽維持香港銀行業營運前面負面的看法，反映出新冠肺炎大流行，令經濟在持續的社會運動後進一步受壓，加深銀行資產損失和銀行的盈利。惠譽預計香港今年經濟全年收縮5%。

惠譽預期，恒生的評級上限，將繼續受制於生存能力的評級。恒生信貸資產質素，比與大多數香港同業的風險偏好持續偏低，資金和流動性相對強勁，將使恒生相對於其他本地銀行，能夠更好地應對經濟動盪和營運環境風險帶來的挑戰。

母行香港上海匯豐銀行評級為「AA-」，不過評級望為負面，反映惠譽預期新冠肺炎大流行，令有海外業務的匯豐，會在香港以外的地區遇上更大壓力。

記者：歐陽偉昉

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