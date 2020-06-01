香港零售銷售連跌15個月。政府統計處公布，香港4月零售業總銷貨值臨時估計為241億元，按年跌36.1%，勝市場預計下跌38.8%，首4個月計，總銷貨價值臨時估計就跌35.3%。扣除其間價格變動後，4月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌37.5%，首4個月總銷貨數量臨時估計較按年跌37.1%。

按零售商主要類別銷貨價值的臨時估計由高至低計，4月百貨公司銷貨價值跌18%；食品、酒類飲品及煙草跌14%；其他未分類消費品下跌28.6%；電器及其他未分類耐用消費品跌21.7%；服裝下跌63.6%；藥物及化妝品下跌62.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌76.6%。

民生類別產品繼續錄得升幅，4月超級市場貨品的銷貨價值按年升14.4%；傢具及固定裝置升1.6%；新鮮或急凍魚類及禽畜肉類升19.4%；新鮮蔬果升7.8%。

政府發言人指出，4月零售業銷售跌幅按月雖然有所收窄，但仍然龐大，反映新冠肺炎疫情，以及必須的防疫抗疫措施，對消費及旅遊相關活動的嚴重干擾。發言人又指，雖然疫情在香港有所減退，但訪港旅遊業仍受疫情影響而停頓，加上嚴峻的勞工市場情況，以及各種不確定因素繼續影響消費情緒，零售業經營環境依然充滿挑戰。

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