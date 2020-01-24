美國上周發表對華言論未如預期般強硬，美股向上，港股今早更裂口高開578點或2.52%，見全日低位，加上，中國5月份製造業PMI好過預期，早市最多曾升844點或3.68%，報23806點，見全日最高位，全日收市升771點或3.36%，報23732點，成交金額1507億元，較上日減少15.75%；國指升272點或2.85%，報9833點。

主板沽空金額較上日減少74.96%，至92.39億元，佔大市成交金額6.13%。

47隻藍籌上升，績後獲大行唱好的中生製藥（1177）升6.72%，收報13.02元，是升幅最大的藍籌。另一藥股石藥（1093）亦升3.16%，收報15.66元。

重磅股騰訊（0700）升4.53%，收報429元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻124點。「ATMX」股另外三隻亦向上，阿里巴巴（9988）收報202.8元，升4.37%；美團（3690）收報150元，升2.25%；小米（1810）收報12.14元，升1%。

3隻藍籌向下，其中，中石化（0386）跌3.34%，收報3.47元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

中午公布業績的領展（0823）升5.78%，收報61.3元。

澳門5月博彩毛收入按月升1.3倍，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報15.2元，升3.97%；美高梅中國（2282）收報9.3元，升1.53%；澳博控股（0880）收報8.94元，升3.83%；永利澳門（1128）收報13.46元，升2.75%；銀河娛樂（0027）收報54.7元，升4.59%；金沙中國（1928）收報30.6元，升1.49%。

獲大摩重新評級的合景泰富（1813）收報11.6元，升7.21%；其他升幅較大的內房包括，寶龍地產（1238）收報4.61元，升7.21%；招商局置地（0978）收報1.2元，升9.09%；時代中國（1233）收報12.6元，升10.92%；旭輝（0884）收報6.12元，升9.87%。

物管股有炒作，鑫苑服務（1895）收報2.27元，升7.08%；時代鄰里（9928）收報9.6元，升6.67%；新城悅（1755）收報20.4元，升5.15%。

美國未有對華作嚴厲制裁，手機設備股向上，鴻騰（6088）收報2.5元，升23.15%；丘鈦（1478）收報10.28元，升5.44%；舜宇（2382）收報108元，升5.47%；瑞聲（2018）收報41.9元，升5.28%；比亞迪電子（0285）收報15.6元，升5.12%；信利國際（0732）收報0.76元，升5.56%。

神州租車（0699）指，北汽與大股東簽協議擬購公司21.26%股權，神州租車收市升23.3%。

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