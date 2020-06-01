財政司司長陳茂波上午出席立法會財委會會議，重申香港的聯繫匯率制度不變，且根據基本法，香港亦不會設外匯管制，資金可自由進出、港元可自由兌換。

陳茂波提到，香港除了有4400億美元的外匯儲備為後盾，本港銀行體系亦健康。他又透露，香港與人民銀行亦有簽訂貨幣互換協議，在有需要時人行可為香港提供美元。陳茂波解釋，原有與人行涉及4000億元人民幣的貨幣互換協議，是人民幣與港元的互換；而美元與港元互換的協議是去年與人行簽訂，可互換金額高於4000億元人民幣（折合約560億美元）。

陳茂波指，政府亦一直動態監察市場、股、匯及期貨等市場整體正常，亦未見走資，據其了解，上星期開立離岸戶口的數字還不及去年下半年社運高峰期。至於港人查詢移民數急升是否代表對香港經濟失信心，陳茂波指移民有進有出，在一個開放自由的社會上是不用大驚小怪。

另外，陳茂波說上星期與銀公理事及一些金融業界見面，指他們對香港經濟前景反映正面，但關注國安法及美國制裁細節。至於前特首梁振英於網上發表疑煽動針對匯豐的言論，指控匯豐沒有支持國安法，陳茂波回應認為，不同金融機構都應該有自由去表達意見。

記者：陳子凌

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