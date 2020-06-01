領展（0823）公布，截至三月底止的全年可分派總額達59.65億元，按年升4.23%，每基金單位增加5.9%至2.8719元，包括中期每基金單位分派1.4147元及末期每基金單位分派1.4572元。

去年領展的收益及物業收入淨額分別按年增長6.8%及6.9%至107.18億元及82.2億元。期內，領展的投資物業組合的估值下跌11.6%至1932.24億元，故此扣除與基金單位持有人交易前之年內虧損為173.03億元。

領展表示，儘管營商環境伴隨挑戰性及不明朗因素，但仍然錄得合理的零售租金增長。年內，若按不包括期內收購、出售及或新營運任何物業的相同基準計算，零售收益總額增加7%，若包括上述在內則增長2.7%。

物業組合於截至三月底的財年租用率維持於96.5%的穩定水平。但由於租約磋商容易受到市場氣氛疲弱所影響，因此整體物業組合於年內的續租租金調整率下調至12.6%。於2020年3月31日，平均每月租金按年輕微上升3.4%至每平方呎70.3元。

集團提到，在年內特別是2019冠狀病毒病爆發後商戶表現有所放緩，整體商戶的每平方呎零售銷售總額下調1.7%。集團指，儘管香港經濟及消費環境於2020年下半年很可能仍持續受壓，惟領展一直與商戶攜手合作共渡時艱，並允許若干即將到期的租約以短期租約形式續租，以保持租約組合的靈活性。

至於領展旗下57000個車位，由於泊車需求下降，因此按相同基準計算，停車場租金收益僅錄得4.2%的小幅度增長，年內的每個泊車位每月收入為2827元。辦公室方面，與南豐共同開發的海濱匯辦公室部分約80%已落實出租。

集團在去年底收購澳洲項目，並已於4月7日完成收購。領展指，將會開拓其他已發展市場的口岸城市，如澳洲、新加坡、日本及英國，預期香港資產將佔物業組合總值的70%至75%，中國內地及海外資產則將分別佔物業組合不多於20%及10%。

記者：方楚茵

其他報道：

恒指半日升740點 中生績後再升6%

陳茂波料四月零售銷售跌幅仍大

天能動力發盈喜 料上半年純利增長不少於3成

寶龍地產委任陳德力為聯席總裁

1個月HIBOR連跌第2日 港元曾貶值最多33點子

A股半日走高 滬指升穿2900點

閱文集團曾彈逾8% 中金稱其更換管理層後可與騰訊加強協同

美國制華措施未見細節 人民幣反彈

一文睇清！港區國安法快到掀移民熱潮 低門檻移居外地大比併

蜆壳電業超額認購36.3倍

恒指高開578點 創科升8.62% 領展升0.95%

內地股市全線高開 滬指漲0.69%

港股ADR升236點 領展今日公布業績

神州租車：北汽簽協議擬購21.26%股權

1年10分店結業 部分被業主追租

洪明基辭香港吉野家董事 去年曾捲社運爭議