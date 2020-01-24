美國總統特朗普上周宣布的對華措施較市場預期的溫和，恒指今早高開578點或2.52%，成為半日低位，加上今早公布的財新中國5月份PMI回升兼好過預期，恒指最多曾升844點或3.68%，高見23806點，半日升740點或3.22%，報23701點，成交金額924億元；國指升273點或2.86%，報9834點。

47隻藍籌股上升，上周公布業績後，持續獲大行唱好，中生製藥（1177）今日再升6.89%，收報13.04元，是升幅最大的藍籌；友邦（1299）升5.57%，收報66.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻122點。

3隻藍籌下跌，中石化（0386）跌3.62%，收報3.46元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低9點。

美國對華措施較預期溫和，貿易股普遍向上，申洲國際（2313）升3.2%，收報95.1元；創科實業（0669）升4.2%，收報69.5元；瑞聲（2018）升5.65%，收報42.05元；舜宇（2382）升5.08%，收報107.6元。僅萬洲（0288）逆市跌1.2%，收報6.6元。

暫未見有美國制裁香港措施，地產股方面，恒地（0012）升4.34%，收報28.85元；新地（0016）升6.46%，收報94.75元；新世界發展（0017）升4.48%，收報8.16元；長實集團（1113）升2.25%，收報43.1元；信置（0083）升3.43%，收報9.34元。

金融股方面，友邦升5.57%；匯控（0005）升1.39%，收報36.35元；恒生（0011）升2.54%，收報120.9元；中銀香港（2388）升3.47%，收報22.35元。

憧憬更多中概股回歸，港交所（0388）升4.52%，收報282.4元。「ATMX」股方面，騰訊（0700）收報426.8元，升4%；阿里巴巴（9988）收報202.8元，升4.37%；美團（3690）收報147.4元，升0.48%；小米（1810）收報12.14元，升1%。

領展（0823）中午公布業績，半日升3.28%，收報59.85元。

神州租車（0699）公布，神州優車與北汽集團訂立一份無法律約束力的戰略合作協議，北汽擬購21.26%股權。神州租車半日收報1.9元，升5.5%。

閱文集團（0772）今早顯著反彈，最高見47.6元，升8.55%，半日收報46.8元，升6.7%。此前中金指，閱文新任CEO及總裁均來自騰訊（0700），新的管理層有望加強公司旗下平台和騰訊豐富的平台之間的聯動和整合。

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