全國人大如期通過港區國安法，美國政府確認香港已非高度自治，將調整予港待遇，本港前景未明人心惶惶，令近日移民的查詢大增。各地移民所需的條件不同，單是移民類別也不少，難以逐項比較。今期本欄簡單比較全球各地申請手續較容易，同時投資移民門檻較低的國家，供讀者參考。歐美國家投資移民門檻普遍較高，亞洲多國也在收緊，一般都難買樓移民，而且不少國家取得永久居留相對容易，正式入籍則困難重重。要低門檻又可透過買樓移民的國家，可數到土耳其，投資約200萬港元購買當地物業，年期只需3年便可取得護照，更可藉此作為跳板，前往英美定居。至於申請居留簽證門檻最低的國家為日本，只需投資36萬元，但要永居身分則要住滿10年。

明報記者 王俊騏

◆土耳其

土耳其投資移民，經移民公司或律師協助，最快3天可取居留證，並只需購買25萬美元（約196萬港元）的房地產，3年後可以出售，或者到當地存款50萬美元（約390萬港元）滿3年，便可取得護照。

土耳其可成前往英美的跳板，該國與歐洲經濟共同體簽訂安卡拉協議，土耳其公民可申請英國專項商務及工作簽證，住滿5年後便可再申請永久居留。土耳其同時是美國E2簽證締約國，持其護照，可申請美國E2投資者簽證到美國居住，簽證有效期5年。

◆韓國

另一港人旅遊「故鄉」韓國條件相對寬鬆，要投資5億韓圜（約319萬港元）以上申請居留簽證（F2），投資維持5年後，便可申請轉為永久居留簽證（F5）。

◆日本

港人旅遊熱點日本，沒有正式投資移民計劃，含投資成分的簽證有經營管理簽證。申請人要投資500萬日圓（約36萬港元），收購當地公司或創業，亦可嘗試投資有經營成分的物業如旅館等，以獲取長期居留簽證（在留）一年，可再續簽；但買樓收租不屬經營管理，則不符合要求。要升級到永久居留簽證（永住簽證），則要連續居住10年以上，其後再滿足各種居留條件，申請入籍。

◆台灣

對岸的台灣，由於環境相近及投資門檻較低，一直是港人移民熱選。惟近年港人投資移民個案大增，台灣當局亦收緊門檻阻止「假投資、真移民」的情况，最少要投資600萬新台幣（約157萬港元），投資最少3年，並要聘請最少兩名當地員工。申請人通過審查後，便可獲居留證，居留申請一般需時5個工作天處理。其後要在台連續居住1年，其間每次離台不可超過30天，或者連續兩年內，每年居台270天便可申請入籍。

此外，台灣當局只要求把600萬台幣存到當地銀行戶口，再辦理公司登記，沒有設最低投資金額，代表未必須要把600萬台幣全數投入，金額合理即可。

◆越南

雖然近年已逐步開放予外資，設有商業簽證，但未有直接投資移民計劃，要正式入籍不容易，除了要證明具一定財力，最近還新增要熟悉越南語等條件，較簡單直接一途為成當地人配偶。

◆泰國

有多種「非移民簽證」如退休及投資簽證等，但不少是每年續期居留，要真正入籍難度不低。首先要持非移民簽證連續3年或以上，申請永久居留，連續10年永居後才可申請入籍，並要在泰國投資最少2000萬泰銖（約486萬港元）。

◆英國

歐美各國移民門檻高，如欲短期居留再作打算，仍有一些國家具備捷徑，如英國Tier 5簽證。

這種簽證有兩種類別，較常提及的是工作假期簽證，Youth Mobility Scheme（青年流動計劃）。申請者年齡限制18至30歲，可居留2年，存款要有1890英鎊（約1.8萬港元）。申請人可於申請後才到當地尋找工作，一般需時6個月處理，其後能否續居，則視乎僱主是否願意申請工作簽證，一般難度都較高。若要申請直接投資移民簽證Tier 1，則成本高昂，盛惠200萬英鎊（約2000萬港元）或以上，5年後可以入籍。

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