美國未有嚴厲對華措施，恒指今早高開578點或2.52%，報23539點，成交金額205億元；國指今早高開220點或2.31%，報9781點。

貿易股向上，創科實業（0669）升8.62%，報72.45元，是升幅最大的藍籌，其他貿易股方面，萬洲（0288）升2.99%，報6.88元；申洲國際（2313）升3.47%，報95.35元；瑞聲（2018）升2.51%，報40.8元；舜宇（2382）升3.52%，報106元。

中石化（0386）跌3.9%，報3.45元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

建行（0939）升3.78%，報6.32元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻75點。

領展（0823）今日公布業績。領展升0.95%，報58.5元。

移卡（9923）今早上市，招股定價16.64元。開市報15.6元，跌6.25%。

美國總統特朗普上周未有發表嚴厲對華制裁計劃。本地地產股方面，新世界發展（0017）升2.94%，報8.04元；長實集團（1113）升3.2%，報43.5元；恒地（0012）升4.16%，報28.8元；新地（0016）升2.7%，報91.4元；信置（0083）升4.1%，報9.4元。金融股方面，友邦（1299）升3.42%，報65元；匯控（0005）升0.84%，報36.15元；恒生（0011）升2.04%，報120.3元；中銀香港（2388）升1.16%，報21.85元。

中概股回歸，IFR消息指，網易已將其香港上市計畫面向散戶投資者的最高發售價格定為每股126元。港交所（0388）升3.26%，報279元，其他港上市科網巨頭方面，騰訊（0700）開市報419.4元，升2.19%；阿里巴巴（9988）開市報200元，升2.93%。

澳門一季度經濟萎縮49%，為連續五個季度下降，濠賭股方面，新濠國際發展（0200）開市報14.98元，升2.46%；美高梅中國（2282）開市報9.22元，升0.66%；澳博控股（0880）開市報8.7元，升1.05%；永利澳門（1128）開市報13.36元，升1.98%；銀河娛樂（0027）開市報53.25元，升1.82%；金沙中國（1928）開市報30.8元，升2.16%。

神州租車（0699）首季由盈轉虧蝕1.88億元人民幣，另外又公布，北汽簽協議擬購21.26%股權。開市報1.94元，升7.7%。

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