恒指國指或中、小型股指數上周都出現反彈回穩迹象，整體表現不太差，但行業或股份表現參差。雖然近月炒股不炒市，市况回穩有利炒作，但目前投資氣氛明顯轉冷，撈底宜小注審慎。

恒指上周初跌至22519點反彈，升上23515點回落，收報22961點，全周升31點或0.14%；國指升1.42%。上周大市日均1296億元，周五MSCI季檢於收市後生效，帶動追蹤指數換馬，成交激增至1789億元，除此成交平穩為主。走勢上，恒指上周向上受制於前區間底部23500點，正如上周指，反彈料於該水平有阻力，向下有機會營造第二隻腳，惟3月23日低位21659點料有支持，換言之，走勢依然向下，但不至大跌。另一邊廂，恒生綜合中型股、小型股指數上周均守住50天線，回升至20天線遇到阻力，全周分別升0.76%、0.76%，指數處於調整但未轉淡。

大中小型股走勢不一 整體趨勢向淡

雖然大型與中小型走勢不一，但整體趨勢向淡為主。上周恒指國指成分股分別高於10天線、20天線、50天線比例，由低位一兩成回升，周五升至三四成水平；據《明報》港股數據庫涵蓋約350隻股份，高於10天線、20天線、50天線比例為26%、26%、41%，反映不論大型股或整體的向好向淡分佈相似，過往亦然。雖然上周部分股份反彈重上10天線、20天線，顯示市况回穩，但仍處於弱勢。

大市表現參差，本報港股數據庫，上周五升跌比例52比48；全周計，升跌比50比50，大市好壞參半；追蹤的30個行業，上周上升的略多一半，家品及零售升逾半成，食物飲品、教育升4%，內房及物管、中資電力升近3%，明顯跑贏；下跌行業中，本地零售服務跌半成，基建及建材跌3%，房託、原材料、汽車及相關跌約2%，個別沽壓頗大。

炒市不行 連炒股也不行

更令人關注，近期熱炒的主題如生物科技、醫療、物管、軟件互聯網、消費股等遭被沽售，如康希諾生物（6185）、微創醫療（0853）永升生活（1995）、微盟（2013）、阿里健康（0241）、頤海（1579）等由高位急回跌約一成甚至四成以上，是否炒市不行之外，連炒股也不行。

統計本港市值超過50億元、上周五成交逾2000萬元的股份（上市超過50日），截至上周五有百多隻股份今年迄今仍錄得升幅，大幅跑贏同期恒指跌近兩成，這些跑贏股份部分周五大幅波動，或受MSCI季檢生效影響，因此以截至上周四計算，跑贏股有九成跌穿10天線，有七成低於20天線，甚至有兩成半失守50天線，連表現最佳的股份中短線也轉弱，反映投資氣氛轉冷，即使市况回穩，熱炒股的炒風也未必輕易重現，或需要整固調整，撈底要審慎。

[劉思明 數據尋寶]