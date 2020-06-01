【明報專訊】合興（0047）執董兼行政總裁洪明基去年發表撐警言論，網民揚言罷食吉野家，多間分店亦在示威期間被破壞。據本報統計，過去一年共有10間吉野家分店結業，當中更有3間店是欠租倒閉。本報就結業、欠租等情况向香港吉野家查詢，公司稱不時會因應市場情况檢討和調整分店網絡，包括物色合適地點開設分店。

公司：因應市場調整分店網絡

香港吉野家官網日前仍顯示有65間分店，不過根據統計，過去一年關門的店舖包括灣仔樂基中心分店、將軍澳都會駅分店、香港站及觀塘APM商場分店等，當中黃埔花園分店就被業主入稟高等法院，追討約70萬元租金、管理費和差餉等，亦要吉野家交吉舖位。入稟狀提到，吉野家於去年10月1日才簽約兩年，以月租28萬元或總營業額的15%租用該舖位，惟今年2月起欠租。記者日前曾到現場視察，該舖位雖然貼有「照常營業」告示，不過外牆已圍板且鎖上大門，相信經已交吉。

黃埔花園分店業主追討70萬租金

另外，吉野家位於上環金龍中心的分店亦拖欠5個月租金，扣除已繳付按金約100萬元，仍欠款項約6.5萬元，由於業主多次嘗試追討不果，入稟區域法院追討。

位於僑江大廈的分店，業主曾於4月在店外貼出告示，指吉野家自去年12月起一直欠租，惟未有提及涉及租金，據報該店月租約26.8萬元。

記者：蕭嘉聰

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