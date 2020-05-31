瑞幸咖啡董事長陸正耀持有的神州租車（0699）今日公布，首季轉盈為虧，截至今年3月31日，錄得虧損1.88億元（人民幣，下同），去年同期為3.9億元。季內收入按年跌28%至13.25億元。

期內租賃收入錄得9.47億元，按年跌35%。毛利錄得1.46億元，按年大跌77%。毛利率為15.4%，大幅縮窄28.4個百分點。

租賃業務方面，汽車租賃收入錄得8.78億元，按年跌30.6%；車隊租賃及其他收入錄得6871萬元，按年大跌64%。平均日租金為每日176元，按年減少22%，與車輛利用率為48.4%，同為去年首季以來單季度最低。管理層指，租賃收入大跌，主要因新冠疫情爆發，導致單車日均收入減少。

現金方面，於3月底，公司賬面共計錄得33億元現金，按年跌44%。期內債務凈額錄得83.8億元，為經調整EBITDA（經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）的2.7倍，去年同期此比例則為2.6倍。

公司同時公布，於今年4月，共計涉及10.3億元的兩項人民幣債券已全數贖回。其中一項為2022年到期的債券，共計3億元，息率5.5厘。一項為2021年到期的債券，共計7.3億元，息率6.3厘。