新加坡貿易及工業部部長陳振聲日前公布，新加坡首4個月獲得投資130億坡元（約為713億港元），為近年同期最高記錄之一，外資亦將為該國帶來上千個就業機會。陳振聲表示，部分投資公司包括美國半導體製造公司美光科技（Micron）以及石油巨企埃克森美孚（Exxon Mobil），前者將會在未來數年為星帶來1500個職位，後者則有意在星拓展其煉油及石化業務。

《海峽時報》報道指，今年新加坡經發局（EDB）在4個月內獲得的投資，較由2013年至2018年每年的全年投資規模更高，亦超越了當局早前對今年全年投資的預期。去年全年新加坡則獲得152億坡元（約為833億港元）投資。

陳振聲表示，外資規模顯示了投資者對新加坡的經濟具有信心。被問及將採取何種政策吸引更多企業在星投資，他則表示，更重要的因素是新加坡的人才、貿易政策以及與世界的聯通性。

陳振聲表示，大型項目可能會因疫情而受到一定影響，不過受影響的外企依然持續與經發局在進行項目討論。他亦提到，即使經濟下滑，也有新經濟公司持續在本地逆市請人，其中包括菲律賓電商Lazada，以及騰訊（0700）有份投資的東南亞電商蝦皮購物（Shopee）。至於舊經濟行業，他直言無法保住舊經濟的所有職位，但政府會盡力幫助每一名市民及企業作出過渡安排。

報道指出，新加坡今年經濟預期最多可現7%的負增長，失業率現時則升至3%，後者較預期為好。陳振聲表示，該國已經做到平緩新冠肺炎感染的曲線，現時的重點則是要平緩失業及經濟衰退的曲線。他同時表示，若無法快速進入「後新冠世界」，可能星洲將不得不學習如何在「新冠世界」生活。