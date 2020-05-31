財政司長陳茂波今日發表網誌，指香港一直處於一個獨特的地位，也許是大國博弈棋局中一個前緣陣地，亦有機會帶動經濟及金融進一步發展。展望未來，目前形勢或令已在境外上市的中資企業，更積極考慮回流到港掛牌，內地需要國際融資的創科和其他企業，也會更優先考慮本港的集資平台。

陳茂波認為，有著內地作為香港的龐大腹地，加上聯繫匯率及資金自由進出的保證，有利匯聚國際資金，進一步強化本港市場的資金融通功能。上周國際指數公司MSCI將其亞洲及新興市場指數期貨及期權產品的發行授權，由新交所轉為至港交所，就是其中一個對香港市場信心的明證。

他又指，即使美國宣稱對香港作出制約手段，但其在港卻有龐大的經濟及其他各種利益。過去十年，美國在香港累計賺取了近3000億美元的貿易順差，香港是美國最大貿易順差的單一經濟體。另外，香港是美國第三大葡萄酒出口地，及第四大牛肉產品出口市場，在港服務業亦有可觀的利益，特別是金融及專業服務等。任何的限制措施，亦會同時損害美國企業在港的利益。

陳茂波重申，香港不會實施外匯管制，港幣可自由兌換，資金可自由進出。聯匯制度是香港自設的機制，運行條件是需要持有充足的美元，以滿足資金進出時，可在7.75至7.85港元兌一美元區間內提供兌換保證。目前香港的外匯儲備規模相當充裕，資產超過4400億美元，相當於香港貨幣基礎兩倍以上，為港元提供最厚實的支撐，且有中國為後盾。聯匯制度自1983年實施以來經歷過多次考驗，與1992年在美國國會通過的「香港政策法」沒有相關性。