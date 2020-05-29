經營服裝品牌Bauhaus、Salad的包浩斯（0483）發盈警，料截至三月底的全年虧損淨額將按年大幅增加1.4億元至2.1億元。在2019年同期的虧損為6210萬元。

集團表示，業績未如理想主要因去年6月起的社會動盪，自今年1月起新冠病毒的疫情大流行，以及回顧期內集團結束了內地業務，以及該步縮減港、台零售業務等不利影響所致。

集團指，有足夠手頭現金以滿足當前業務需求。然而，面對巨大挑戰，集團積極實施多項成本控制措施，包括但不限於與業主磋商減租、減少營運開支及店舖翻新支出等。

此外，集團指，作為減省成本措施的一部分，公司全體執行董事同意自今年年四月至六月削減25%薪酬或放取相應金額的無薪假期。近乎所有其他員工的薪金將於截至2021年3月底的年度將凍薪，惟升職者除外。

集團又表示，已根據「零售業資助」計劃及「保就業」計劃申請資助，並已承諾，所有獲取的該等資助將僅用作向集團僱員支付工資。同時，集團亦已推出更多具吸引力折扣的促銷活動以促進銷售、降低存貨水平以及保留現金，相信該等措施有助其在此艱難時期維持營運。