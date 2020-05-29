政府對「中小企融資擔保計劃」下，八成及九成信貸擔保產品的優化措施，已於今日（29日）即時生效。香港按證保險公司宣布，政府會為八成及九成信貸擔保的貸款提供利息補貼，補貼以不超過3%為限，每宗貸款可獲最多12個月利息補貼，公司已與政府及貸款機構，就執行安排達成三方面共識。

按證保險公司稱，有關共識包括一是所有於今年4月30日的未償貸款，可先獲一筆最多3個月的利息補貼，並於今年6月底開始陸續發放；二是其後利息補貼會每月發放；三是利息補貼將適用於2021年5月31日前成功遞交的新申請貸款。該公司又指，利息補貼會自動存入相關賬戶，毋須另外申請。

政府於今年4月公布將進一步優化「中小企融資擔保計劃」下，八成及九成的信貸擔保產品，措施包括現有擔保貸款及新申請均可獲最多12個月的利息補貼，並於今年6月底開始發放；此外，提高八成及九成信貸擔保產品的貸款上限，以及將申請資格擴展至涵蓋本港上市企業，有效期為12個月。

按證保險公司指，優化措施之下，「百分百擔保特惠貸款」對股權持有人提供個人擔保的要求，持股比例亦會由70%以上，降低至50%以上，與八成及九成信貸擔保產品的要求看齊；另外，「八成信貸擔保產品」的每家企業貸款上限由1,500萬元增加至1,800萬元；而「九成信貸擔保產品」則由600萬元增加至800萬元，計劃下的所有借款企業都可受惠，同時，兩項擔保產品的申請資格均擴展至涵蓋本港上市企業。

記者：溫藹紅

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