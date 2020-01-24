MSCI收市後換馬，港股全日成交金額1789億元，較上日增加34.84%，是2020年5月22日1805.46億元成交後最多。

撇除MSCI換馬因素，大市今日主要受中美角力影響。美國總統特朗普將於今日發表對華言論，恒指低開351點，但已見全日低位，早市跌幅收窄至42點，亦已見全日高位，收市跌171點或0.74%，報22961點。

獲大行唱好的中生製藥（1177）午後保持升勢，收市升7.39%，收報12.2元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻19點。

今早公布以配股應對面前的波動，吉利（0175）跌9.56%，收報10.6元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.86%，收報62.85元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低64點。

MSCI早前公布季檢結果，今日收市後換馬，多隻獲納入的股份異動，成交量大增。其中，飛鶴（6186）升1.1%，成交額24.2億元，是5月15日後最高；保利物業（6049）升6.3%；維達（3331）升5.1%；康希諾（6185）升11.1%；港視（1137）升6.9%；人瑞人才（6919）升11.5%；佳兆業美好（2168）升7.6%；科培（1890）升6.4%；愛康醫療（1789）升7.7%；微盟（2013）升5.1%；貓眼娛樂（1896）升3.1%；寶龍商業（9909）升6%。

京東傳獲港交所（0388）批准第二上市，加上網易亦已上載聆訊後招股資料，港交所（0388）升0.22%，收報270.2元。

憧憬中概股回歸，已上市的「AMTX」亦造好，騰訊（0700）收報410.4元，升0.54%；阿里巴巴（9988）收報194.3元，升0.41%；美團（3690）收報146.7元，升7.08%；小米（1810）收報12.02元，升1.69%。

美國今發表對華言論，本地地產股向下，恒地（0012）跌1.78%，收報27.65元；新地（0016）跌2.94%，收報89元；新世界發展（0017）跌1.76%，收報7.81元；長實集團（1113）升0.96%，收報42.15元；信置（0083）升1.46%，收報9.03元。

金融股方面，匯控（0005）跌3.11%，收報35.85元；友邦（1299）跌2.86%，收報62.85元；恒生（0011）跌2.96%，收報117.9元；；中銀香港（2388）跌1.14%，收報21.6元。

貿易股個別發展，萬洲（0288）升4.21%，收報6.68元；申洲國際（2313）升0.11%，收報92.15元；創科實業（0669）跌1.62%，收報66.7元；瑞聲（2018）升0.89%，收報39.8元；舜宇（2382）跌0.78%，收報102.4元。

恒指過去5個交易日累升0.13%或31點，表現最佳的是中生製藥（1177），累升7.02%，其次為申洲國際（2313）及神華（1088），分別升6.53%及6.47%。而表現最差的是吉利，累跌10.9%，其次為太古（0019）及領展（0823），分別跌8.6%及4.9%。

國指過去5個交易日累升1.42%或134點，表現最佳的是中電信（0728），累升7.5%，其次為中生及中交建（1800），分別升7.02%及6.7%。而表現最差的是吉利，累跌10.9%，其次為中移動（0941）及舜宇（2382），分別跌3.65%及2.48%。

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