全國政協副主席、前香港特首梁振英於社交平台發文,並以「香港官商民和國家共同反制西方的恫嚇抨擊」為題,抨擊匯控(0005)過去一周以來未有公開就港區國安法表態,認為公眾需關注匯控會否跟隨英國政府取態,並呼籲持有匯豐賬戶的內地和香港商界人士、全國人大和全國政協代表立即採取行動自保。

他表示,匯控的利潤主要來自中國,但董事局和高階管理層幾乎全是英國人士,指「在政治問題上,自詡為英資銀行的匯豐不應一邊賺中國的錢,一邊跟着西方國家做損害中國主權、尊嚴和人民感情的事」。他指出,「在中國收回香港過程中,部分英資做了不少背棄香港的事,回歸後,中國政府寬宏大量,既往不究,有些還繼續享受特權,匯豐銀行是其一」。

他又稱「中國和香港都沒有欠匯豐」,認為匯控在中國的業務,中國和其他國家的銀行可以隔夜取代,因此「我們必須讓英國政府、政客以及滙豐這樣的英國公司知道,怎麼做才對它們最有利(which side of the bread is buttered)」。

記者:溫藹紅

