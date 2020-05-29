保監局公布香港保險業的臨時統計數字顯示，首季長期業務新造保單保費按年跌逾27%，本港內地訪客新造保單更急挫57.7%。

保監局公布香港保險業的臨時統計數字，期內不包括退休計劃業務的長期業務新造保單保費，按年急跌27.5%至351億元。主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為325億元，下跌28.8%，投資相連業務新造保單保費為25億元，下跌6.2%。

為控制新冠肺炎擴散，本港自2月初關閉多個連接內地關口，內地旅客需隔離14日，期內由內地訪客帶來的新造保單保費急跌57.7%至54億元，佔個人業務總額15.5%。保監局指出，為控制新冠疫情而實施的限制跨境人流措施，導致首季保費錄得單季27%的跌幅，危疾、終身壽險及醫療產品仍是主要保險產品，分別佔內地訪客新造保單48%、37%和4%。約 98%內地訪客新造保單為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。

今年首季有效長期業務的保費收入總額為1467億元，按年上升11%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務保費收入為 $1244億元，上升7.3%，個人人壽及年金（投資相連）業務保費收入為64億元，下跌2.7%，退休計劃業務供款為139億元，上升72.7%。

扣稅保險推出後的首個財政年度，於3月份結束，保監局公布，延期年金今年首季共出售超過3.6萬份保單﹐涉及新造保單保費25億元，佔個人業務總額的7.3%。總括過去一年，共出售約13.3萬份保單，保費共94億元 。投保人的平均投保年齡為 47.5歲，每份保單的平均年度保費約為7.1萬元。

本港保險業首季毛保費總額為1650億元，較去年同期上升10.9%。一般保險業務的毛保費為183億元，淨保費則為$122億元按年上升7.4%。由於直接業務承保表現改善和分入再保險業務明顯轉好，整體承保利潤由4400萬元，上升至3.29億元。

直接業務的承保利潤為$3.04億元，按年上升4.2%，意外及健康業務鑑於疫情期間申索減少引致盈利上升79.4%至1.77億元，僱員補償業務由虧損1400萬元，轉為錄得3900萬元盈利，汽車業務的虧損由4800萬輕微收窄至3100萬元。不過保監局預期，經濟下行和投資環境波動將增加行業的壓力。

記者：歐陽偉昉

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