傳統基金會：立國安法 港排名或續跌
文章日期：2020年5月29日 17:19
全國人大昨日表決通過訂立港區國安法決定，近日引起社會運動再現。有意見擔心高度自治受損，或令香港特殊經濟待遇終結。每年發表經濟自由度指數的美國傳統基金會，回覆本報查詢時表示，綜合財政狀況、貨幣穩定、投資環境等多個方面，特別是鑑於最近的事態發展，影響香港司法或法制獨立，香港經濟自由度排名未來確有繼續下跌的可能。
經濟自由度指數在1995年創立以來，香港皆列在首位，直至在今年3月公布的排名，被新加坡取代跌至第2位。經濟自由度指數研究經理兼編輯Anthony Kim表示，目前發生的政治動盪，已令香港全球最佳經濟環璄或金融中心的聲譽受損。整體情况被多個因素影響，增加香港營商環境的不確定性。香港的自治在過去數年以來受損，風險印象也明顯地提高（Hong Kong's autonomy has been compromised over the past years, and the sense of risk has been unambiguously heightened. ）。
記者：歐陽偉昉
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