全國人大昨日表決通過訂立港區國安法決定,近日引起社會運動再現。有意見擔心高度自治受損,或令香港特殊經濟待遇終結。每年發表經濟自由度指數的美國傳統基金會,回覆本報查詢時表示,綜合財政狀況、貨幣穩定、投資環境等多個方面,特別是鑑於最近的事態發展,影響香港司法或法制獨立,香港經濟自由度排名未來確有繼續下跌的可能。

經濟自由度指數在1995年創立以來,香港皆列在首位,直至在今年3月公布的排名,被新加坡取代跌至第2位。經濟自由度指數研究經理兼編輯Anthony Kim表示,目前發生的政治動盪,已令香港全球最佳經濟環璄或金融中心的聲譽受損。整體情况被多個因素影響,增加香港營商環境的不確定性。香港的自治在過去數年以來受損,風險印象也明顯地提高(Hong Kong's autonomy has been compromised over the past years, and the sense of risk has been unambiguously heightened. )。

記者:歐陽偉昉

