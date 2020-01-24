恒指公司發布網誌，其中指出，截至3月底，阿里巴巴（9988）的自由流通巿值約為2610億港元，並指假若阿里被納入恒指，預料比重將為3%左右。根據其網誌數據，阿里於香港註冊、存於中央結算系統（CCASS）的股票約為48億股，惟花旗持倉中，高達35億股是美股ADR存託人倉位，最終可流通股份僅有13億股，大大降低阿里可納入指數的市值。

翻查CCASS系統，截至昨日（5月28日），花旗持倉阿里31.6億股，相較兩個月前減少約3億股。而系統內註冊股份總數變化不大，料是近兩個月有投資者將阿里美股ADR轉換為港股所致。假設投資者確實進行轉換動作，以昨日阿里收市價193.5元計算，相當於阿里可納入指數的港股市值將再增580億元，達約3100億元。

不過，依上述計算，阿里市值也僅是超越小米（1810）可納入恒指的市值，即約2100億元，仍遠遠落後於美團（3690）可「染藍」 的約6200億元。

恒指公司網誌續指，將在8月季檢開始考慮納入WVR及第二上巿公司，「現在認定阿里必然染藍始終言之尚早」。公司指，恒指顧問委員會將對各候選公司進行分析，經仔細商討後，方可敲定最後的成份股變換決定。

記者：馬迪帆

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