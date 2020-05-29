市場盛傳的中概股回流終於揭開帷幕，內地遊戲巨頭網易（NetEase）2000年在納斯達克交易所掛牌，今日則在港交所上載聆訊後資料集。於初步招股資料中，網易創始人兼首席執行官丁磊附上「致股東的公開信」。丁磊表示，網易過去6年堅持向股東派季度息，未來網易將會「保持年輕」、立足中國，又指「網易不是一家只想着賺錢的公司，希望投資人理解並支持」。

丁磊表示，網易近年快速擴張，但員工的平均年齡一直保持在29歲以內，未來網易任務之一，是要「永遠保持29歲」，即快速大量挖掘各種年輕人才。此外，在產品開發方面，網易將會繼續精品戰略。

丁磊續指，公司另一大未來發展方向，則是立足中國。他解釋，早在數年前，網易在多個領域已開始了「出海」的探索，至今成果不錯。他表示，現在公司需要一個更大的舞台來實現自身的願景，未來網易將會立足中國。他續指，公司未來也會通過內部孵化、投資、合作開發及戰略聯盟的方式，繼續推進海外市場。

丁磊最後表示，網易是受互聯網精神的感召而創立，未來會堅持「開放、公平、分享」的互聯網精神，他指「我們不是一家只想着賺錢的公司，請所有投資人理解並支持」。

記者：馬迪帆

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