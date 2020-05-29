網易上載聆訊後招股資料 丁磊持股44.7%
文章日期：2020年5月29日 13:12
中概股網易今日於港交所（0388）上傳聆訊後初步招股資料。資料顯示，中金公司、瑞士信貸及摩根大通為聯席保薦人。網易創始人兼首席執行官丁磊持股約44.7%，Orbis Investment Management持股約5.1%。網易計劃將上市籌資用於豐富海外市場在線遊戲內容，增強全球研發及遊戲設計能力；投資國際遊戲開發商、IP；豐富及提升創新能力；以及一般企業用途。
根據資料，網易主營業務包括在綫遊戲、智能學習、互聯網消費、媒體音樂等方面。其中遊戲方面，網易提供超過140款手遊及端遊。網易自主研發遊戲則有《夢幻西遊》、《陰陽師》、《荒野行動》、《第五人格》等。其在中國地區獨家代理的遊戲則有《魔獸世界》、《爐石傳說》等。 去年公司自主研發的遊戲净收入佔在綫遊戲服務净收入90%。
智能學習方面，旗下子公司網易有道去年平均月活躍用戶數超過1億，並且在去年10月在紐交所掛牌，為網易首見分拆上市的子公司。媒體音樂方面，子公司網易雲音樂為內地音樂社區，截止去年年底，網易雲音樂註冊用戶總數超過8億，有超過10萬名獨立音樂人。
此外，網易亦有消費品牌嚴選、網易傳媒、網易郵箱等業務。
今年首季網易淨收入錄得170.62億元(人民幣．下同），按年增18.3%。季內持續經營淨利錄得35.51億元，按年增30%。首季毛利率錄得55%。遊戲收入方面，首季錄得135.18億元，按年增14.1%。子公司有道收入方面，首季度錄得5.41億元，按年增1.4倍。
記者：馬迪帆
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