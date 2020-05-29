恒指跌164點，收報29968點，成交金額560億元。美股先升後回，市場等待美國總統特朗普就港版國安法作出回應，但港股低開351點後跌幅收窄，騰訊（0700）先跌後升，美團（3690）新高，甚至港資股中的房託也先跌後彈。

特朗普的選擇包括取消香港特殊地位，制裁中港官員、限制簽證、凍結資產等。但其中一個可能是分階段實施，即先制裁個別官員，算是一個象徵性的行動，在看看國安法如何執行再作定奪，暫時則維持香港特殊地位，保護美國在港利益，若情況惡化外資撤走，屆時才取消地位不遲。這樣的話，已極端低產的港資股會有像樣的反彈，但偷步入市的話則有點賭博。

無論如何，港股也因應國安法完成調整，暫時恒指區間位於22500點至23500點，現在處於中間位。但個股設局較好，騰訊連日低見405元水平後反彈，美團績後大漲、稍為整固再上，是最強勢的領袖股，阿里（9988）在190元至210元上落，下月京東來港上市料有炒作。此前跌幅頗大的互聯網醫療、醫療設備、軟件、醫藥股都有像樣反彈，市況不差。

趁低吸的可考慮康師傅（0322）。方便麵市場已是存量市場，每年增長也就是低單位數字，康師傅17年至19年收入依次為589.54億元、606.86億元、619.78億元。同比增長率分別為1.51%、2.94%以及2.13%，與市場相若。但集團利潤卻大幅上升，分別為18.19億元、24.63億元、33.31億元。同比增長率分別為48.25%、35.42%、35.22%。背後與出售資產獲利、政府補貼不無關係，但現在大量人口失業，方便麵需求料殷切，康師傅今年仍可看高一線。走勢上，股價近兩周在13元橫行築底，未有跟隨大市向下，料已調整完成有反彈條件。

張兆聰

明報首席評論員