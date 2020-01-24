中美劍拔弩張 恒指曾挫351點 半日收市跌164點
文章日期：2020年5月29日 12:22
美國總統特朗普宣布將於今日公布對華行動，而中國駐美大使亦揚言反擊，恒指今早低開351點後成半日低位，其後跌幅一度收窄至42點。恒指半日跌164點或0.71%，報22968點，成交金額560億元；國指跌21點或0.23%，報9529點。
獲瑞信唱好指最壞時間已過，中生製藥（1177）升7.22%，收報12.18元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點。瑞信指，考慮到疫情影響，首季業績已超過其預測，將評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價上調20%至13.2元。
吉利（0175）跌9.39%，收報10.62元，是跌幅最大的藍籌。吉利今早公布以下限配股，較前收市價折讓7.8%，並指是由於可見的將來面對充滿不確定性之動態挑戰。
藍籌當中30隻下跌，友邦（1299）跌2.55%，收報63.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。
今早差估署公布樓價及租金指數均下跌，地產股普遍向下，恒地（0012）跌0.71%，收報27.95元；新地（0016）跌1.64%，收報90.2元；新世界發展（0017）跌1.64%，收報7.82元；長實集團（1113）升0.24%，收報41.85元；信置（0083）升0.9%，收報8.98元。
匯豐（0005）渣打（2888）等16間銀行涉控操縱外匯基準匯率上訴遭美法院駁回，匯控半日跌2.16%，收報36.2元；渣打跌4.5%，報36.9元。
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