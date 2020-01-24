美國總統特朗普宣布將於今日公布對華行動，而中國駐美大使亦揚言反擊，恒指今早低開351點後成半日低位，其後跌幅一度收窄至42點。恒指半日跌164點或0.71%，報22968點，成交金額560億元；國指跌21點或0.23%，報9529點。

獲瑞信唱好指最壞時間已過，中生製藥（1177）升7.22%，收報12.18元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點。瑞信指，考慮到疫情影響，首季業績已超過其預測，將評級由「中性」上調至「跑贏大市」，目標價上調20%至13.2元。

吉利（0175）跌9.39%，收報10.62元，是跌幅最大的藍籌。吉利今早公布以下限配股，較前收市價折讓7.8%，並指是由於可見的將來面對充滿不確定性之動態挑戰。

藍籌當中30隻下跌，友邦（1299）跌2.55%，收報63.05元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低57點。

今早差估署公布樓價及租金指數均下跌，地產股普遍向下，恒地（0012）跌0.71%，收報27.95元；新地（0016）跌1.64%，收報90.2元；新世界發展（0017）跌1.64%，收報7.82元；長實集團（1113）升0.24%，收報41.85元；信置（0083）升0.9%，收報8.98元。

匯豐（0005）渣打（2888）等16間銀行涉控操縱外匯基準匯率上訴遭美法院駁回，匯控半日跌2.16%，收報36.2元；渣打跌4.5%，報36.9元。

其他報道：

Facebook、YouTube 回應特朗普社交媒體行政令

英國尋求組建5G聯盟 減少對中國的依賴

1個月HIBOR轉跌 港元升值7點子

三大指數先跌後回升 滬指半日微升不足1點

德國福士收購內地江淮汽車50%股權

匯豐渣打等16間銀行被控操縱外匯基準匯率上訴遭美法院駁回

字節跳動及TikTok擬將權力核心移出中國

美參議員：特朗普不會撕毀貿易協議

渾水再狙擊跟誰學「它幾乎是一個空盒子」

彭博社：港交所批准京東、網易上市

滬指低開10點 人行進行3000億人幣逆回購操作

中國大使稱將採取反制措施 美期下跌 恒指低開351點

移卡IPO上限定價 超額認購640倍

吉利以10.8元配股 集資64億元

港股ADR跌152點 吉利下限配股

特朗普今發表對華言論 道指尾市急跌 收市跌147點