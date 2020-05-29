早前Twitter於美國總統特朗普的貼文下加上「請查詢有關郵寄選票的事實」標籤，引發特朗普以行政令捍衛其言論自由。由於新規定或波及其他社交媒體，Facebook、YouTube 均作出回應。

在新行政令實施前，科網公司可避免因用戶的內容而負上刑責。路透引述行政令草案，草案指示聯邦政府機構明確相關的230法律條款的範圍。

Facebook行政總裁朱克伯格表示，公司政策與Twitter不同，Facebook的立場「使我們和其他一些科技公司區分開來，對言論自由和觀點表達有更強的保護」。

YouTube行政總裁Susan Wojcicki則指，支持各種意見，在服務運營上採取一種中性立場。 Wojcicki指，確保所有的政策和體制建立在一個公平、中性和始終如一的基礎之上，「YouTube及其社交平台真的讓來自廣泛層面的新聲音加入對話成為了可能。我們聽到了許許多多的新聲音和新觀點，我們真的為此感到自豪」。

路透引述法律專家指，美國聯邦通訊委員會(FCC)是否會接受特朗普在行政令草案中對於230條款的觀點，還不得而知。但即便接受，該機構的監管也不會對法官產生任何有約束力的法律作用，後者掌握法律的實際話語權。

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