中國駐美大使館就香港事務置評稱，中國將就外國干預採取反制措施，言論拖累美股期貨下跌，道期現跌0.7%。恒指今早低開351點或1.53%，報22781點，成交金額34億元；國指今早低開143點或1.51%，報9408點。較早前，美國總統特朗普表示將於今日發布對華言論。

中國駐美大使館於網站發文指，對於外部勢力干預香港事務的錯誤行徑，將採取必要措施予以反制。

聯通（0762）升0.66%，報4.57元，是升幅最大的藍籌，同時亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻不足1點；友邦（1299）跌2.09%，報63.35元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點。

以下限定價配股的吉利（0175）跌8.7%，報10.7元，是跌幅最大的藍籌。今早吉利宣布以10.8元配售6億股，較前收市折讓7.8%，亦為交易文件顯示配售價下限。

中生製藥（1177）首季基本純利按年跌14.6%。

領展（0823）將於下周一公布業績，而神州租車（0699）亦將於31日公布季績。領展開市跌1.32%，報56.25元；神州租車開市報1.77元，無升跌。

美團點評（3690）創始人王慧文在周二（26日），即是在美團公布首季業績翌日，以每股平均價136.89元沽出200萬股B股，套現2.74億元，B股持股量由0.46%降至0.42%。美團開市報140.4元，升2.48%。

阿里影業（0241）公佈因為涉及管理費用增加，並且需要為金融資產甚至投資減值，年內虧損高達11.51億元人民幣，按年大增3.54倍。開市報17.7元，升1.84%。

其他報道：

移卡IPO上限定價 超額認購640倍

吉利以10.8元配股 集資64億元

港股ADR跌152點 吉利下限配股

特朗普今發表對華言論 道指尾市急跌 收市跌147點