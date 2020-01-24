港股ADR跌152點 吉利下限配股
文章日期：2020年5月29日 08:41
市場關注美國總統特朗普將會發布的對華言論，美股向下，港股ADR跌152點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.76%，折合報405.09元；匯控（0005）跌1.14%，折合報36.58元；建行（0939）跌1.08%，折合報6.11元。
日股現跌0.32%，韓股跌0.5%，澳股跌0.96%。美股期貨個別發展，道期微升不足0.1%，標期、納期跌近0.3%。
今日焦點股份可留意：
吉利（0175）宣布以10.8元配售6億股，較前收市折讓7.8%，亦為交易文件顯示配售價下限。
中生製藥（1177）首季基本純利按年跌14.6%。
領展（0823）將於下周一公布業績，而神州租車（0699）亦將於31日公布季績。
美團點評（3690）創始人王慧文在周二（26日），即是在美團公布首季業績翌日，以每股平均價136.89元沽出200萬股B股，套現2.74億元，B股持股量由0.46%降至0.42%。
阿里影業（0241）公佈因為涉及管理費用增加，並且需要為金融資產甚至投資減值，年內虧損高達11.51億元人民幣，按年大增3.54倍。
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