美國持續申領失業金人數自疫情爆發以來首次下降，推動美股道指在高開149點後最多升210點，但美國總統特朗普表示將在周五宣布對華行動，市場關注中美角力升級，有關言論發表後道指急跌最多189點。

道瓊斯工業平均指數收跌147點，跌幅0.58%，報25400點。標普500指數收跌6點，跌幅0.22%，報3029點。納斯達克綜合指數收跌43點，或0.47%，報9368點。

高盛跌4.03%，報201.22美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低57點，而P&G升1.9%，報116.06元，貢獻道指14點。

科技股方面，蘋果收市報318.25元，升0.04%，谷歌母公司Alphabet收市報1418.24元，跌0.14%，亞馬遜收市報2401.1元，跌0.38%，Facebook收市報225.46元，跌1.6%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.64%，報355點。德國DAX指數收漲1.06%，報11781點；法國CAC 40指數漲1.77%，報4771點；英國富時100指數收漲1.22%，報6218點。