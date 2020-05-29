恒指昨日跌168點，收報23,132點，成交金額1326億元。歐元區推出經濟刺激方案，以歐元區名義發債集資5000億歐元，資助意大利、西班牙等南歐地區刺激經濟，日本也將救市金額加碼至相當於GDP的40％，兩地股市應聲彈起。但美股高位有些反覆，科技股沽壓持續，愈來愈依靠落後板塊推升大市。港股昨日也是內銀股撐場，當炒股全都沽壓沉重。純內需股仍然較佳，啤酒、紙巾等仍處高位，另一邊的奢侈品股表現亦佳，普拉達（1913）可逢低吸納。

美國國務卿蓬佩奧向國會作證，指香港已不再具備高度自治，不再符合獲美國特殊待遇。市場普遍預期港股會大瀉，但初段輕微低開後便倒升，中午又轉跌，跌幅超過2％，然後又有買盤拉升，全日好淡激戰。美國一定會有行動，市場也預期了香港失去單獨關稅區，以及中港官員、議員可能被制裁；若實施一些金融方面的限制，則會出乎市場意外。市場對短期的衝擊已做了不少準備和調整，筆者比較擔心的是中長期影響。

筆者此前指市場以期權賭聯匯脫鈎，並不代表就會脫鈎；但假如香港因失去單獨關稅區而陷入持續衰退，賣地收入將肯定遠低於預算，屆時便會出現嚴重財赤，這才是聯匯中長期能否守得住的關鍵。港府坐擁萬億港元儲備，但本年度財赤將就達到3000億元，儲備已大幅減少，當旅遊零售已陷蕭條、出入口亦將受到致命一擊，一旦影響擴散至金融地產，財政收入大減，還有明日大嶼等大量項目，香港的設局只會比董建華年代更差。

作為小型、外向型經濟，衰退便應以貨幣貶值來提升競爭優勢，在聯匯制度下卻無法執行，便只有改為資產價格下跌，步入惡性循環，財赤惡化速度可以相當快。當市場發現香港走入死胡同，肯定會有大量資金衝擊聯匯。這不會在一夜之間發生，但當美國動真格制裁，相信兩年內便會出現。

強勢股沽壓沉重，互聯網醫療、醫療設備、軟件、甚至物管股都出現持續較大跌幅。現在是一個交易型市况，強勢股累積升幅大、過度擠擁兼估值偏高，一定會回落，但主題仍然有效的話，低位仍可買。個別股份如愛康醫療（1789）、微盟（2013）等，昨日也成功由低位顯著回升。只是整體上波幅很大，若非貼市、心理上未能承受的就不要勉強。消費股表現偏強，青島啤（0168）、華潤啤酒（0291）逆市上升，高端的普拉達更升3.5％，處於保歷加通道頂部。

強勢股沽壓沉重 醫療物管股跌幅較大

內地重啟經濟後，是否出現報復式消費眾說紛紜，但一個事實是奢侈品確實遭到瘋搶。Chanel在各大城市門店大排長龍，結帳動輒要等上下一個小時，Louis Vuitton在3月和5月分別整體提價3%和5%。Prada表示未有加價，但也對入門級產品進行大力度的促銷活動，當中520系列的6款單品，包括3個手袋、1副太陽鏡、1頂帽子和1條手鍊，價格從2200元人民幣到13000元人民幣不等，在Prada的微信小商店裏已經售罄。疫情對低下階層生計影響很大，但對於富人來說全無影響，說不定在股市更大有斬獲。當龍頭品牌加價，其他品牌跟隨也只屬時間問題。看好內需的話，普拉達會是港股的一個好選擇。

[張兆聰 還看今朝]