阿里影業（0241）公佈今年3月底止全年度業績，因為涉及管理費用增加，並且需要為金融資產甚至投資減值，年內虧損高達11.51億元（人民幣，下同），按年大增3.54倍。集團建議不派末期息，並預期新一個財年以其內部財務資源為其業務計劃撥付資金，但在合適的機會和條件出現時，也可能尋求外部融資。

阿里影業解釋，自去年以來，內地影視娛樂行業普遍面臨著宏觀經濟放緩、業績下行等較為複雜的盈利困境；同時，受到今年突如其來的新冠肺炎疫情的衝擊，其相當部分產業內的合作夥伴面臨著運營困難和資金鏈斷裂的風險。在這種情況下，其部分應收款項以及投資項目存在回收風險，經管理層審慎考慮和評估，於年度內就應收款項及投資項目計提大額減值撥備。經營虧損則從過往期間的4.97億元，擴大至期內的9.81億元，按年大增97%。其對部分應收款項及投資項目計提的減值撥備近8億元。

在年內的Top 20國產電影中，阿里影業指，其參與了12部，出品及發行的票房合計近150億元，佔Top 20國產電影票房的61%。電影發行收入同比增加1.4億元，同比增長逾2.6倍。