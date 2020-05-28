美國國會屬下的美中經濟與安全審查委員會（USCC）周三晚發表報告，認為中國銀行業的不良貸款被低估或有潛在的風險，銀行亦需執行不符股東利益的政策，提醒國會需衡量中國提供市場准入機會同時，是否值得美國投資者承受市場風險，同時建議評估美國是否應該參與一個政治需求先行市的市場。

報告認為，美國的投資者難以確定內銀所承受的真正風險水平，因為中國評級機構會系統性地調高境內債券的評級，銀行亦會通過資產管理公司，出售其不良貸款資產，使內銀可以大幅在賬面上低估其不良貸款，表面上資本充足水平符合國際標準的銀行。

中國監管機構在2016年開始鼓勵銀行清理不良資產，至去年底合共處理6.4萬億元人民幣不良資產，報告認為，以上的處理速度很大機會是不可持續，而今年中國經濟受疫情打擊，預期不良資產出售會再增加。早前中美達成的首階段貿易協議，列明美資機構可直接在境內購買中國銀行的不良資產，不過報告警告，由於市場不透明，如果投資者無法獲得準確的市場和價格信息，將無法準確評估價值，報告質疑美國是否可中獲益，抑或是「為中國清理金融市場買單」。

此外報告亦指出，隨着A股擴大納入MSCI新興市場指數和富時羅素的全球指數系列，美國投資組合內的A股佔比亦在增加。不過，內銀需要應中國的政策要求，或作出有損美國股東利益的決策，例如工商銀行（1398）去年入股出現信用問題的錦州銀行（0416）。