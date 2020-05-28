中生製藥（1177）公布截至3月底首季基本純利按年跌14.6%至8.3358億元（人民幣，下同），每股基本盈利為0.0662元，派首季股息0.02元。

集團若計及收購北京泰德24%權益而產生的新增可識別無形資產攤銷費用、扣除權益投資及金融資產之未實現公允價值虧損（淨額）以及可轉換債券嵌入衍生部份之公允價值利潤和可轉換債券債務部份之實際利息費用之影響後，首季純利為8.6202億元，按年升0.7%。

集團首季的收入按年升0.2%至62.2187億元，新產品銷售佔總收入的32.9%。集團首季的研發總開支9.94億元，佔收入的16%。集團截至三月底的現金及銀行結餘約161.1847億元，資產及負債比率為38.4%，較2019年底的30.9%升7.5個百分點。

首季的產品銷售情況方面，集團肝病用藥銷售額約13.2961億元，佔集團收入21.4%﹔抗腫瘤用藥銷售額約19.8440億元，佔收入的31.9%﹔骨科用藥銷售額約4.6775億元，佔收入7.5%﹔抗感染用藥銷售額為4.1601億元，佔收入的6.7%﹔呼吸系統用藥的銷售額為3.3441億元，佔收入約5.4%，其他藥銷售額為16.8969億元，佔收入的27.1%。