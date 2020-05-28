美銀發表報告指，中美關係的升級未必影響標普500指數，但卻將影響亞洲市場，雖然疫情期間亞洲外匯市場及股票表現都勝於新興市場，但過去兩周中美之間的言論升級或導致情况逆轉，而美國總統特朗普早前已指「將在本周末前宣布更多針對中國的措施」，預計將成為未來數天的焦點，認為儘管中美爭端有多個方面，但對影響最大的是雙方首階段貿易協議的可持續性。

報告又指，風險資產的建設性價格行動，與中美不確定性上升之間的拉鋸戰，亦將使亞洲的徹底「風險」交易變得困難。該行表示，人民幣將反映貿易戰風險溢價，該行預計第二季離岸人民幣（CNH）兌美元或將處於7.2關口一段時間，但由於不確定國內外匯預期的不穩定，以及資本外流的可能性，人行未必會突破該水平。

繼《國家安全法》宣布及有關香港特殊地位的問題後，港元兌美元亦成為市關注焦點。美銀指，即使在宣布美國不再視香港為高度自治城市後，但美國最終採取的行動仍然遙遙無期，在解除了長期港元套利交易的情況下，遠期合約的風險溢價急劇上升。

不過，該行又指，期權市場的風險溢價受到更多控制，包括隱含波動率上升，但遠未達到歷史極端，而偏斜溢價仍遠低於2019年香港抗議期間觀察到的高峰，因此該行認為期權領域的套期保值仍然具有吸引力，建議賣出3個月美元看跌期權，港元買權7.75，而買入12個月美元看漲期權，港元看跌1年期的債券為7.85，又指對沖風險來自香港IPO活動的回升，或導致香港銀行同業拆借利率（HIBOR）和港元升值趨緊。

記者：溫藹紅

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