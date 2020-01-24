據本報獲取資料，美國大型基金貝萊德亦在諮詢回應中反對港交所（0388）提議的企業不同投票權（WVR）架構。貝萊德表示，將不同投票權擴大至企業股東，引入額外的投票權失調風險，加深了對「一股一票」原則的損害，另一方面，企業WVR將十分複雜，交易所想要通過監管來降低風險，將很有可能失敗。

貝萊德表示，企業票權的特權根本屬「不必要」。該基金解釋，企業股東持有50%以上股權就可控股，而企業WVR要求母公司持有30%以上股權，巨企往往也有豐厚的財務資源，因此控股所須的剩餘股份，完全可通過其本身的財務資源取得，也不需要港交所批出特權。

貝萊德指，假設交易所選擇繼續推進企業WVR，對公司要求、投資者保障、最低股權、日落條款等設計均有意見。貝萊德認為，合資格採用WVR的公司，應在過去3年內均擁有30%股權，上市後擁有40%股權；而非交易所提議的上市前兩年擁有10%，上市後擁有30%。

貝萊德續指，在企業股東擁有40%股權的情況下，允許其擁有每股1.5票就已足夠。

至於「日落條款」，貝萊德則表示，交易所提出的10年期限太長，5年為合適的期限。貝萊德認為，「日落」後該公司理應已形成成熟的商業模式，不需要再依賴「生態圈」中的企業股東。不過，從全體股東利益的角度出發，也應向他們提供延續企業WVR的選項，但每次延期不宜超過兩年。

貝萊德意見一表睇：

1.反對企業WVR，大企業已可以通過收購取得控制權

2.子公司上市前3年企業股東應擁有最少30%股權，上市後擁有最少40%股權

3.每股最多1.5票

4.僅允許巨企在其1間子公司擁有企業WVR票權

5.「日落條款」縮短為5年

6.「日落」後理應不再續期，若要延期則每次兩年

7.僅在企業WVR股東及個人WVR股東均不具備主要投票權，或兩者無關連利益時，才允許兩種特權在同一間公司中並行

8.設置投資者保障，如由獨立股東批准關聯交易、以「一股一票」披露投票結果、若企業股東控制權發生改變，由獨立股東投票決定是否繼續批准其不同投票權等