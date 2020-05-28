新冠肺炎在全球蔓延後，新保險計劃多加入「嚴重傳染病保障」，今日友邦香港推出「AIA唯一摯保─癌症及嚴重傳染病保障」計劃，以較低門檻保費吸引一班年青人，例如28歲女性投保人，保費每月160港元保費獲得最高160萬元保額，該保障計劃賠償額非實報實銷計算，而是透過九宮格理賠概念及4個計分步驟作評估。

第一步是按嚴重性而決定賠償的比重，以自願醫保中手術嚴重度來評分，友邦香港及澳門業務策略及財富管理總經理謝佩蘭表示，如果需要做手術，最低有1分，而最高為4分，第二步為治療分數，第四期可得4分，第三步會否要入深切治療病房，其中昏迷可獲4分，累積9分或以上，可獲120%保障，再加上第二步屬第四期癌症治療，可額外加40%，故最高可獲160%保障額。如果中途已索償部份保額，保費也會因保額降低而遞減。

友邦香港及澳門產品策劃部部門主管馮偉成表示，產品設計簡單，不會因為醫生診斷為簡單或複雜而影響賠償程序，而且投保人可以選擇每年續保或每5年續保，而保費有相差，以28歲女性非吸煙為例子，該年全年保費為1700港元，唯選擇5年續保期，保費升至1940港元。另外，未來若患上未知新型嚴重傳染病也會受保，只要得到世衞宣布為「國際關注的突發公共衛生事件」即納入保障範圍內。

謝佩蘭表示新保障計劃以保險經紀銷售為主，未來會考慮放在網上銷售及花旗銀行代理。並認為會受25-40歲客戶歡迎。由於疫情關係，減少社交接觸，故推動網上銷售，旗下iSHOP在2020年2月網上查詢數字較去年同期增加4倍，但她相信網上銷售仍以簡單產品為主，而較為複雜產品仍要透過保險代理銷售。

記者：龍彩霞

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